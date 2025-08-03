Очевидцы сняли на видео упавший в реку автобус с 25 пассажирами на Кубани

Появились видеозаписи с места спасательной операции в селе Дефановка Краснодарского края, где автобус с пассажирами упал в реку. Кадры с места происшествия в местной паблике опубликовали очевидцы произошедшего.

Спасательная операция на месте падения автобуса в реку в Краснодарском крае. Обложка © Telegram / Мой туапсе

Всё случилось, когда автобус, перевозивший 25 человек, сорвался с моста. Все пассажиры остались живы. На кадрах видно, как сотрудники МЧС совместно с местными жителями помогают людям выбраться на берег.