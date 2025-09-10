Мессенджер MAX
10 сентября, 04:28

Бали затопило после сильнейшего тропического шторма

Сильные дожди вызвали масштабное наводнение на Бали: дороги превратились в бурные реки, движение парализовано, здания разрушаются под напором воды. Об этом сообщает SHOT, ссылаясь на рассказы российских туристов, находящихся на острове.

По словам очевидцев, ночью на курорте бушевала сильная гроза с проливным тропическим дождём. К утру началось наводнение, затопив десятки домов и автомобилей. На улицах повалены деревья, людям приходится передвигаться по пояс в воде. Кроме того, сообщается о затоплении туннеля Симпанг Дева Ручи, что значительно затрудняет проезд в международный аэропорт Нгурах-Рая.

Местные службы пытаются справиться с последствиями стихии, однако масштабы бедствия затрудняют оперативное устранение проблем. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

А на прошлой неделе сильные ливни и грозы обрушились на несколько регионов России, вызвав серьёзные подтопления. Наиболее пострадали Череповец, Красноярск и Абакан. В Череповце за несколько часов выпала месячная норма осадков, потоки воды заблокировали дороги. В Красноярске непогода привела к прорыву дамбы на озере Огоньки, из-за чего была перекрыта федеральная трасса Р-257 «Енисей». В Абакане сильное подтопление затруднило передвижение транспорта и пешеходов.

Обложка © Telegram / SHOT

