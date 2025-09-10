Бали затопило после сильнейшего тропического шторма

Сильные дожди вызвали масштабное наводнение на Бали: дороги превратились в бурные реки, движение парализовано, здания разрушаются под напором воды. Об этом сообщает SHOT, ссылаясь на рассказы российских туристов, находящихся на острове.

Стихия обрушилась на остров Бали. Видео © Telegram / SHOT

По словам очевидцев, ночью на курорте бушевала сильная гроза с проливным тропическим дождём. К утру началось наводнение, затопив десятки домов и автомобилей. На улицах повалены деревья, людям приходится передвигаться по пояс в воде. Кроме того, сообщается о затоплении туннеля Симпанг Дева Ручи, что значительно затрудняет проезд в международный аэропорт Нгурах-Рая.

Местные службы пытаются справиться с последствиями стихии, однако масштабы бедствия затрудняют оперативное устранение проблем. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.