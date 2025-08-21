Мост снесло потоком воды в Магаданской области из-за сильного наводнения

В Магаданской области потоком воды был разрушен автомобильный мост. Это случилось из-за сильного наводнения, вызванного полуторамесячной нормой осадков, выпавшей за несколько дней. В момент обрушения моста по нему двигался грузовик с цистерной, который в результате упал в воду и застрял, сообщили в МЧС по региону.

Автомобильный мост снесло потоком воды в Магаданской области из-за наводнения. Видео © Telegram / Сергей Носов Live

Из-за наводнения отрезанным оказался Оймяконский район Якутии, добраться до некоторых населённых пунктов возможно только на лодке. Спасатели проводят эвакуацию жителей из затопленных домов. В селе Сордоннох нарушена связь и Интернет, подмыты три моста, а в Томторе разрушена часть дороги.

В Магаданской области подтоплены посёлки Омсукчан и Сеймчан, в некоторых населённых пунктах отсутствует связь и электроснабжение. Недалеко от разрушенного моста через реку Мякит мужчина, пытаясь спастись от паводка, оставил свой автомобиль в реке и отправился через лес. Там он столкнулся с медведем и, убегая от хищника, перешёл по разрушенному мосту через Мякит, где ему помогли выбраться местные жители.