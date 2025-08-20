Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 14:28

Вертолёт вылетел за застрявшими на трассе «Колыма» женщинами и детьми

Власти Магаданской области направили вертолёт эвакуировать людей с трассы Колыма

Вертолёт «Авиации Колымы» вылетел для эвакуации женщин и детей с трассы Р-504 «Колыма», где из-за сильных паводков оказались заблокированы около 40 автомобилей. Об этом сообщило правительство Магаданской области.

Вертолёт для эвакуации женщин и детей с затопленной трассы «Колыма». Видео © Life.ru

«Еду и воду ранее на место доставили из артели «Герба» — об этом с предприятием договаривался министр транспорта региона Александр Георгиевич Просин. По поручению губернатора Сергея Константиновича Носова на место вылетел вертолёт «Авиации Колымы», чтобы вывезти женщин и детей. Мужчинам доставят пайки и воду. На борту — заместитель губернатора Андрей Николаевич Белозерцев и два спасателя регионального ПСЦ»,сообщил руководитель Центра управления регионом Павел Береговой.

Сильные ливневые дожди, продолжавшиеся в области почти неделю, привели к выпадению полуторамесячной нормы осадков, размыву дорожного полотна и обрушению подъездных путей к мостам. В посёлке Усть-Омчуг существует угроза разрушения дамбы и подтопления населённого пункта. Почти все региональные дороги и трасса «Колыма» закрыты для проезда. Магаданские энергетики начали перестройку ЛЭП «Ольская-Клепка», опоры которой были подмыты паводком, в результате чего без электроснабжения остались посёлки Омсукчан и Дукат, где в сейчас работают аварийные бригады.

Студент и его дядя спасли семью, которую на машине уносило в реку в Дагестане
Студент и его дядя спасли семью, которую на машине уносило в реку в Дагестане

Ранее Life.ru рассказывал, что на Краснодарский обрушился мощный ливень, принеся большие неприятности. Так, в селе Дефановка автобус с пассажирами рухнул с моста в реку, которая из-за ливней вышла из берегов. Но и это не всё. Смерч вышел из моря и разнёс пляж под Туапсе, а сель сошёл на трассу М-4.

BannerImage

Обложка © Life.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Магаданская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar