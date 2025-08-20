Вертолёт вылетел за застрявшими на трассе «Колыма» женщинами и детьми

Вертолёт «Авиации Колымы» вылетел для эвакуации женщин и детей с трассы Р-504 «Колыма», где из-за сильных паводков оказались заблокированы около 40 автомобилей. Об этом сообщило правительство Магаданской области.

Вертолёт для эвакуации женщин и детей с затопленной трассы «Колыма». Видео © Life.ru

«Еду и воду ранее на место доставили из артели «Герба» — об этом с предприятием договаривался министр транспорта региона Александр Георгиевич Просин. По поручению губернатора Сергея Константиновича Носова на место вылетел вертолёт «Авиации Колымы», чтобы вывезти женщин и детей. Мужчинам доставят пайки и воду. На борту — заместитель губернатора Андрей Николаевич Белозерцев и два спасателя регионального ПСЦ», — сообщил руководитель Центра управления регионом Павел Береговой.

Сильные ливневые дожди, продолжавшиеся в области почти неделю, привели к выпадению полуторамесячной нормы осадков, размыву дорожного полотна и обрушению подъездных путей к мостам. В посёлке Усть-Омчуг существует угроза разрушения дамбы и подтопления населённого пункта. Почти все региональные дороги и трасса «Колыма» закрыты для проезда. Магаданские энергетики начали перестройку ЛЭП «Ольская-Клепка», опоры которой были подмыты паводком, в результате чего без электроснабжения остались посёлки Омсукчан и Дукат, где в сейчас работают аварийные бригады.