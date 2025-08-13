В Дагестане 19-летний курсант академии МВД из Омска и его дядя проявили героизм и мужество — они спасли семью из семи человек, которую на машине уносило в реку. В салоне авто находились трое детей и новорождённый малыш.

Студент и его дядя спасли семью, которую на машине уносило в реку в Дагестане. Видео © SHOT

Недавнее стихийное бедствие в Унцукульском районе Дагестана, где вышедшие из берегов реки породили мощные селевые потоки, грозило обернуться трагедией. Водный хаос сносил на своем пути всё, включая транспортные средства. В одном из автомобилей оказалась запертой большая семья: мужчина, женщина, бабушка и четверо детей, среди которых был совсем новорождённый малыш. Минивэн уже начал стремительно увлекать в бушующую реку, если бы им на помощь не бросились студент Газимагомед Багатаров и его дядя Гаджи Гунашов.





Как рассказал сам Багатаров SHOT, они возвращались из родного села Корода в Каспийск, когда дорога оказалась перекрыта внезапно начавшимся селевым потоком. Мужчины оперативно припарковали свою машину в безопасном месте, но тут же заметили серый минивэн, который беспомощно уносило течением. Не раздумывая, они быстро переоделись и бесстрашно бросились в ледяную воду. Проявив невероятную силу и хладнокровие, мужчины сумели ухватиться за автомобиль и, несмотря на то, что их самих сносило вместе с минивэном, смогли удержать его от падения в пропасть. Вскоре к ним присоединились другие очевидцы, и общими усилиями машину удалось полностью вытащить на сушу.

«Ещё бы секунд 20, и всё! Машина ушла бы в реку вместе с нами!» — говорит Багатаров.

В салоне, по его словам, находились женщины и дети, а также водитель минивэна, который также отчаянно пытался спасти транспортное средство. К счастью, благодаря оперативности и храбрости спасителей, никто не пострадал. После этого Газимагомед и Гаджи продолжили свою героическую миссию, аналогичным образом вызволив из захвата грязевого потока ещё несколько машин.