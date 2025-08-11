В горах Кабардино-Балкарии спасли парапланеристку, совершившую жёсткую посадку

Парапланеристка совершила жёсткую посадку в Кабардино-Балкарии. SHOT сообщает, что 31-летнюю спортсменку обнаружили спасатели в верховьях Чегемского ущелья.

Парашютист-экстремал скончался при крушении параплана в Италии

Ранее сообщалось, что в Севастополе погиб экстремал Кирилл Белицкий. Тело путешественника обнаружили у мыса Фиолент на пятиметровой глубине — причины смерти устанавливаются.