11 августа, 12:05

В горах Кабардино-Балкарии спасли парапланеристку, совершившую жёсткую посадку

SHOT: Парапланеристка пострадала при жёсткой посадке в горах Кабардино-Балкарии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / humberto_l

Парапланеристка совершила жёсткую посадку в Кабардино-Балкарии. SHOT сообщает, что 31-летнюю спортсменку обнаружили спасатели в верховьях Чегемского ущелья.

Парапланеристка, пролетавшая вблизи одного из самых живописных мест республики, на северном склоне Большого Кавказского хребта, была эвакуирована. У пострадавшей зафиксированы ушибы ног и ссадины, врачи продолжают её осматривать. Точная причина произошедшего устанавливается.
Парашютист-экстремал скончался при крушении параплана в Италии

Ранее сообщалось, что в Севастополе погиб экстремал Кирилл Белицкий. Тело путешественника обнаружили у мыса Фиолент на пятиметровой глубине — причины смерти устанавливаются.

    avatar