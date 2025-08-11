В горах Кабардино-Балкарии спасли парапланеристку, совершившую жёсткую посадку
SHOT: Парапланеристка пострадала при жёсткой посадке в горах Кабардино-Балкарии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / humberto_l
Парапланеристка совершила жёсткую посадку в Кабардино-Балкарии. SHOT сообщает, что 31-летнюю спортсменку обнаружили спасатели в верховьях Чегемского ущелья.
Парапланеристка, пролетавшая вблизи одного из самых живописных мест республики, на северном склоне Большого Кавказского хребта, была эвакуирована. У пострадавшей зафиксированы ушибы ног и ссадины, врачи продолжают её осматривать. Точная причина произошедшего устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Севастополе погиб экстремал Кирилл Белицкий. Тело путешественника обнаружили у мыса Фиолент на пятиметровой глубине — причины смерти устанавливаются.