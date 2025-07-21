Тело погибшего при загадочных обстоятельствах экстремала достали с глубины пяти метров в Крыму

Экстремал Кирилл Белицкий погиб в Севастополе при невыясненных обстоятельствах. Тело путешественника обнаружили у мыса Фиолент на пятиметровой глубине — причины смерти устанавливаются, сообщает kp.ru.

Белицкий объездил множество стран, где покорил десятки горных вершин и неоднократно прыгал с большой высоты, в том числе с Ниагарского водопада. Последние три года он жил в Севастополе, где продолжал заниматься своими экстремальными увлечениями. 8 августа ему бы исполнилось 43 года.

Согласно данным регионального управления МЧС, тело мужчины подняли с глубины в 5 метров у дикого побережья в районе мыса Фиолент вечером 17 июля. Опознать его удалось не сразу.