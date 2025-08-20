Вертолёт эвакуировал в Магадан 8 человек, застрявших на трассе «Колыма»

Вертолёт, направленный для эвакуации людей с затопленного участка трассы в Магаданской области, успешно доставил в город восемь человек. О произошедшем Life.ru сообщили в правительстве региона.

Андрей Белозерцев об эвакуации застрявших на трассе «Колыма» людей. Видео © Life.ru

«С учётом сложившейся ситуации по поручению губернатора Сергея Носова группа в составе двух спасателей вылетела на место скопления людей — это поворот на Омсукчан. По предварительной информации, там находятся порядка 50 машин и около 60 человек. На месте обстановка нормальная, интернет и связь, в том числе с оперативными службами 112, присутствуют — до них можно дозвониться отсюда, они могут сообщить, если им что-то необходимо или о каких-то проблемах в службу 112», — рассказал Life.ru зампред правительства региона Андрей Белозерцев, который лично вылетел к месту происшествия.

Он добавил, что вертолёт «Авиации Колымы» на обратном пути забрал в Магадан восемь человек, включая двух путешественниц, у которых были куплены билеты на утренний рейс из аэропорта. Все чувствуют себя хорошо и благополучно долетели.

В свою очередь воздушный транспорт доставил на трассу продукты питания — сухпаёк и воду, сейчас у людей на трассе есть всё необходимое. В дальнейшем власти займутся обеспечением возможности проезда по автомобильной трассе в столицу региона, добавил Белозерцев.