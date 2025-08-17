В Пакистане за 48 часов из-за ливней и наводнений погибли 344 человека
Северо-западные регионы Пакистана столкнулись с катастрофическими последствиями проливных дождей, вызвавших масштабные наводнения и оползни. В результате происшествия погибли по меньшей мере 344 человека, а 32 числятся пропавшими без вести. Сотни людей получили ранения. Об этом 16 августа сообщил новостной портал Geo, ссылаясь на информацию, предоставленную управлением по чрезвычайным ситуациям.
В Пакистане погибли 344 человека. Видео © Х / JTitor17
Наибольшее число жертв зафиксировано в провинции Хайбер-Пахтунхва, где погибли 328 человек. Наиболее сильные удары стихии пришлись на округа Бунер, Сват, Мансехра, Баджаур и Баттаграм. Сотни жилых домов были разрушены или повреждены, нарушено электроснабжение, разрушены дороги, мосты и другие важные объекты инфраструктуры. Во многих районах отсутствует мобильная связь из-за повреждения базовых станций. Было эвакуировано около 3,8 тысячи человек, в спасательных операциях задействовано более двух тысяч сотрудников.
Сезон муссонов в Пакистане, продолжающийся с июня по сентябрь, приносит необходимые для сельского хозяйства осадки, однако зачастую становится причиной наводнений и других стихийных бедствий.
Недавно мощное наводнение произошло в деревне Дхарали на севере Индии. В результате стихийного бедствия погибли минимум четыре человека, свыше 50 числятся пропавшими без вести. Стихия накрыла район после сильных дождей, вызвавших оползень в округе Уттаркаши. Бурный поток разрушил дома, дороги и смыл целые участки леса.
Обложка © Х / JTitor17