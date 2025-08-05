Мощное наводнение в Индии разрушило деревню, десятки людей пропали без вести
The Times of India: Наводнение смыло деревню в Индии, более 50 человек пропали
По меньшей мере четыре человека стали жертвами внезапного наводнения в северной части Индии. Больше 50 числятся пропавшими без вести после того, как мощный поток воды обрушился на деревню Дхарали в штате Уттаракханд. Об этом сообщила газета The Times of India.
Мощное наводнение в Индии, смывшее целую деревню. Видео © X / The Times of India
Стихия накрыла район после сильных дождей, вызвавших оползень в округе Уттаркаши. На кадрах видно, как бурный поток разрушает дома, дороги и смывает целые участки леса.
«Всё от отелей до рынков, разрушено», — рассказал очевидец.
Полиция штата предупредила жителей держаться подальше от рек, признав уровень воды в районе Харшил критически опасным. На место ЧП выдвинуты спасательные подразделения, включая армию и национальные силы реагирования на чрезвычайные ситуации. По словам окружного судьи Прашанта Арьи, несмотря на то, что деревня располагалась на возвышенности, активная коммерческая застройка усугубила последствия бедствия.
Ранее похожая трагедия настигла США. Летнее наводнение в Техасе в 2025 году стало одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории штата. К этому привели сильные дожди, связанные с остатками тропического шторма Барри.
Обложка © X / The Times of India