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5 августа, 13:25

Мощное наводнение в Индии разрушило деревню, десятки людей пропали без вести

The Times of India: Наводнение смыло деревню в Индии, более 50 человек пропали

По меньшей мере четыре человека стали жертвами внезапного наводнения в северной части Индии. Больше 50 числятся пропавшими без вести после того, как мощный поток воды обрушился на деревню Дхарали в штате Уттаракханд. Об этом сообщила газета The Times of India.

Мощное наводнение в Индии, смывшее целую деревню. Видео © X / The Times of India

Стихия накрыла район после сильных дождей, вызвавших оползень в округе Уттаркаши. На кадрах видно, как бурный поток разрушает дома, дороги и смывает целые участки леса.

«Всё от отелей до рынков, разрушено», — рассказал очевидец.

Полиция штата предупредила жителей держаться подальше от рек, признав уровень воды в районе Харшил критически опасным. На место ЧП выдвинуты спасательные подразделения, включая армию и национальные силы реагирования на чрезвычайные ситуации. По словам окружного судьи Прашанта Арьи, несмотря на то, что деревня располагалась на возвышенности, активная коммерческая застройка усугубила последствия бедствия.

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Ранее похожая трагедия настигла США. Летнее наводнение в Техасе в 2025 году стало одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории штата. К этому привели сильные дожди, связанные с остатками тропического шторма Барри.

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Обложка © X / The Times of India

Мария Любицкая
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