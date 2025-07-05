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5 июля, 04:43

Из-за катастрофического наводнения в Техасе погибли 24 человека

Наводнение в Техасе. Обложка © Х / David Sentendrey

Наводнение в Техасе. Обложка © Х / David Sentendrey

Сильнейшие ливни, обрушившиеся на американский штат Техас, вызвали катастрофическое наводнение, унёсшее жизни как минимум 24 человек, включая детей. Об этом пишет ABC News.

По данным The New York Times, ещё 25 числятся пропавшими без вести. Особую тревогу вызывает судьба 23 отдыхающих из христианского летнего лагеря для девочек Camp Mystic, расположенного в зоне бедствия.

Наводнение в Техасе. Видео © Х / News 4 San Antonio

Спасательная операция продолжается с привлечением вертолётов и военной техники. Как сообщил глава Национальной гвардии штата Томас Сюльцер, экстренным службам уже удалось эвакуировать 237 человек.

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Артём Гапоненко
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