«И всплыл Петрополь...» Историк рассказал о самом страшном наводнении в Петербурге, которое воспел Пушкин

Самые страшные наводнения произошли в Санкт-Петербурге в 20–30-х годах XIX века, во времена великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Об этом в беседе с Life.ru рассказал историк Олег Шишкин.

Вспоминая страшные катаклизмы в Питере — это наводнение в 1824 году, о котором пишет Пушкин в своём «Медном всаднике»: «И всплыл Петрополь, как тритон, по пояс в воду погружён». Это те наводнения, которые действительно постоянно тревожили Петербург. Это в основном наводнения 20-х, 30-х годов XIX века. Собственно, свидетелем которых Пушкин-то и был. Вы же понимаете, что эти наводнения всё равно бы грозили городу, пока не построена была дамба, которая сегодня, двумя такими загородками, идущими к Кронштадту, закрывает вот эту лагуну, подходящую к городу», — отметил историк.

Собеседник Life.ru добавил, что вытекающая из Ладожского озера река Нева сама по себе не очень длинная, но весьма широкая. И когда дует ветер, он поднимает воду вверх — и она начинает затапливать город. Когда синоптики прогнозируют что-то подобное, дамбу поднимают.

Я нахожусь сейчас в том месте, где рождается Нева. Она вытекает из Ладоги. И прямо вот я смотрю на эти волны. Это волны Невы. И, конечно, обычно довольно редко встречается такое явление. Потому что ветер, который приходит с Балтики, начинает воду гнать обратно в Неву. Она, естественно, поднимается и может затопить город.

«Вчера мне мои знакомые говорят, что, конечно, это было немножко страшновато, но очень красиво. Потому что ведь были молнии, была гроза настоящая. Кстати, шквалистый ветер рвал сегодня подоконники у нас в отеле <...> Сильный ветер дует со стороны Балтики, со стороны Финского залива. И вот, собственно, он и приводит к подъёму воды. Это же ведь не весеннее, не осеннее наводнение, когда снег сходит или действительно какой-то серьёзный дождь, это именно из-за того, что идёт сильный ветер. Это в наводнении связано с ветром больше всего, а не с дождями даже. Хотя и дождь тоже прибавляет определённую массу этому событию», — заключил Шишкин.

Петербургское наводнение 1824 года — самое значительное и разрушительное за всю историю Санкт-Петербурга. Произошло 7 (19) ноября. Вода в реке Неве и её многочисленных каналах поднялась на 4,14–4,21 метра выше ординара. По оценкам, во время наводнения было разрушено 462 дома, повреждено 3681, погибло 3600 голов скота, утонуло от 200 до 600 человек, многие пропали без вести, так как трупы были унесены водой в Финский залив.