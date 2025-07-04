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4 июля, 10:34

Молодые ветра: Синоптик предупредил, что в Петербурге сегодня попадают деревья

Синоптик Тишковец: Скорость порывов ветра в Петербурге достигнет 25 м/с

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Пик мощного циклона, обрушившегося на Санкт-Петербург, ожидается примерно к 15 часам пятницы. Ветер будет настолько сильным, что деревья могут ломаться и падать. Скорость его порывов достигнет 25 м/с, сообщил «Постньюс» ведущий эксперт погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В таких экстремальных условиях риск затопления, по его словам, уходит на задний план. Именно из-за сильных порывов ветра наиболее вероятны падения деревьев и обрушения различных конструкций.

К счастью, к выходным циклон начнёт слабеть, а ветер постепенно стихнет, что приведёт к улучшению метеоусловий. Уже в субботу угроза стихии значительно снизится, подчеркнул Тишковец.

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Ранее Life.ru сообщал, что уровень воды в Неве превысил отметку в 180 сантиметров, что может спровоцировать первое за 160 лет наводнение. С 5 часов утра в городе действует штормовое предупреждение, а все затворы дамбы закрыли ещё в четверг.

Владимир Озеров
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