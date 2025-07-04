Молодые ветра: Синоптик предупредил, что в Петербурге сегодня попадают деревья

Пик мощного циклона, обрушившегося на Санкт-Петербург, ожидается примерно к 15 часам пятницы. Ветер будет настолько сильным, что деревья могут ломаться и падать. Скорость его порывов достигнет 25 м/с, сообщил «Постньюс» ведущий эксперт погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В таких экстремальных условиях риск затопления, по его словам, уходит на задний план. Именно из-за сильных порывов ветра наиболее вероятны падения деревьев и обрушения различных конструкций.

К счастью, к выходным циклон начнёт слабеть, а ветер постепенно стихнет, что приведёт к улучшению метеоусловий. Уже в субботу угроза стихии значительно снизится, подчеркнул Тишковец.