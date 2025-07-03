В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы первого за 160 лет наводнения в июле

В связи с угрозой морского нагонного наводнения затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга были закрыты по распоряжению МЧС. Закрытие началось в 20:00 по московскому времени и завершилось в 22:24, полностью остановив доступ воды из Финского залива к городу.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 4 июля в восточной части Финского залива ожидается сильный западный ветер со скоростью до 25-28 метров в секунду, а высота волн достигнет 2-2,5 метра. Уровень воды в устье реки Невы также поднимется до критических значений, что создаёт угрозу наводнения. В связи с этим с 5:00 мск в городе объявлено штормовое предупреждение.

Главный петербургский синоптик Александр Колесов отметил, что ожидаемое наводнение станет первым в июле за последние 160 лет. На Петербург надвигается североатлантический циклон «Енгин», который принесёт в северную столицу ливни и сильные ветры. Сейчас грозы уже бушуют над границей с Финляндией и вдоль побережья Финского залива.

В связи с ухудшением погодных условий движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру было приостановлено распоряжением капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».

МЧС Петербурга призывает горожан соблюдать меры безопасности во время грозы, не открывать окна и не включать электроприборы. На улице рекомендуется избегать укрытий под деревьями и металлическими конструкциями, а также не находиться вблизи водоёмов.