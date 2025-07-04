Уровень воды превысил 180 см: Появилось видео первого за 160 лет наводнения в Петербурге

В Санкт-Петербурге Комплекс защитных дамб был полностью закрыт для предотвращения дальнейшего подъёма воды. Со стороны Финского залива её уровень превышает 180 см. Это наивысший показатель за данный период, сообщает телеграм-канал дамбы Санкт-Петербурга.

Ситуация на дамбе. Видео © Telegram / Дамба Санкт-Петербурга

Одновременно с этим наблюдается рост уровня воды в Неве. Свидетели отмечают усиление ветра, дующего с залива, что дополнительно осложняет ситуацию.

С 5 часов утра действует штормовое предупреждение. Для предотвращения морского нагонного наводнения все затворы дамбы были закрыты с 22:24 четверга, что полностью перекрыло доступ воды из Финского залива в город. В связи с этим движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру было приостановлено по распоряжению капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».

Главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов отметил, что сильный ветер сохранится преимущественно в первой половине дня, после чего начнёт постепенно стихать. Несмотря на закрытие створок КЗС, уровень воды в Неве поднялся до 95 см и ожидается дальнейшее повышение до примерно 120 см в течение первой половины дня.