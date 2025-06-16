ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 22:56

В Сочи сильный ливень привёл к наводнению и перебоям с электричеством

Улицы Сочи после ливней. Обложка © Telegram / SHOT

Улицы Сочи после ливней. Обложка © Telegram / SHOT

В Сочи прошли сильные дожди, после чего город накрыло мощное наводнение, пишет SHOT. Со слов местных жителей, бурные воды рек Мзымта и Херота вылились на улицы Адлера, затопив сразу несколько районов.

На Сочи обрушился сильный дождь 15 июня. Обложка © VK / Интересный Сочи

Часть населения осталась без электричества, что создало дополнительные неудобства. Очевидцы также сообщили о нескольких ударах молний по зданиям на одной из улиц Сочи. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

МЧС заранее предупреждало о возможных последствиях сильных дождей, включая подъём уровня рек, сели и порывистый ветер со скоростью до 18 м/с в Сочи и Сириусе.

Сочи vs Турция: Россиянам рассказали, где выгоднее отдохнуть в этом году
Сочи vs Турция: Россиянам рассказали, где выгоднее отдохнуть в этом году

Ранее Life.ru писал, что непогода охватила несколько регионов России. Дожди с градом и сильным ветром будут обрушились на столицу и подмосковные города.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar