В Сочи сильный ливень привёл к наводнению и перебоям с электричеством

В Сочи прошли сильные дожди, после чего город накрыло мощное наводнение, пишет SHOT. Со слов местных жителей, бурные воды рек Мзымта и Херота вылились на улицы Адлера, затопив сразу несколько районов.

На Сочи обрушился сильный дождь 15 июня. Обложка © VK / Интересный Сочи

Часть населения осталась без электричества, что создало дополнительные неудобства. Очевидцы также сообщили о нескольких ударах молний по зданиям на одной из улиц Сочи. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

МЧС заранее предупреждало о возможных последствиях сильных дождей, включая подъём уровня рек, сели и порывистый ветер со скоростью до 18 м/с в Сочи и Сириусе.