Сочи vs Турция: Россиянам рассказали, где выгоднее отдохнуть в этом году
«Турвизор»: Стоимость отдыха в Турции дешевле, чем в Сочи
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Недельный отдых в Сочи на двоих из Москвы обойдётся минимум в 54 тысячи рублей, а в Турции — от 61 тысячи. Однако если сравнивать средние цены, а не самые дешёвые предложения, Турция обычно оказывается более выгодным направлением, независимо от уровня отеля и типа питания. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса «Турвизор».
В беседе с «Газетой.ru» эксперты пояснили, что недельный отдых на двоих на турецком побережье обойдётся примерно в 65 тысяч рублей, если выбрать трёхзвёздочный отель. За четырёхзвёздочный вариант придётся заплатить около 71 тысячи рублей. Тем, кто предпочитает пятизвёздочный сервис, самый доступный тур будет стоить в районе 81 тысячи рублей. И это при условии, что на зарубежном курорте особенно распространена система «Всё включено».
В Сочи система «Всё включено», напротив, не очень популярна. Вместо неё чаще встречается «полный пансион», где в стоимость не входят алкоголь и дополнительные перекусы между завтраком, обедом и ужином. При этом, даже с таким ограниченным набором услуг, отдых в Сочи обходится дороже, чем аналогичный в Турции. Как отмечают эксперты, разница в стоимости увеличивается по мере увеличения «звёздности» отеля.
Например, стоимость недельного проживания в трёхзвёздочном отеле в Сочи по системе «полный пансион» для двух человек сопоставима с ценой аналогичного пакета «Всё включено» в Турции. При вылете из Москвы оба варианта оцениваются примерно в 70 тысяч рублей. Эксперты отмечают тенденцию к увеличению разницы в стоимости по мере повышения категории отеля.
«С точки зрения инфраструктуры в Сочи активно представлены площадки для бюджетного отдыха — трёхзвёздочные отели, различные пансионаты, частный сектор. При этом при сравнении стоимости отдыха следует учитывать и расходы на питание, на развлечения. И по мере роста требований к туру и пожеланий к сервису со стороны отдыхающего, варианты с путевками в Турцию становятся выгодными с точки зрения экономики», — пояснил генеральный директор «Турвизора» Илья Юртаев.
Похожая динамика цен наблюдается и при вылетах в Турцию из других городов с развитой чартерной программой. Хотя туры из Сочи обычно начинаются с более низких цен, по мере повышения уровня отеля и расширения питания, турецкие предложения становятся более привлекательными по стоимости.
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