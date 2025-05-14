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14 мая, 13:54

Российским туристам назвали оптимальные способы обменять валюту перед отпуском за границей

Экономист Тузов советует туристам покупать валюту в РФ перед поездкой за границу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nurlan Tastanbekov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nurlan Tastanbekov

Экономист Артём Тузов рассказал об оптимальных способах обмена валюты для поездок в популярные среди россиян туристические направления, такие как Египет и Турция. Он отметил, что в настоящее время наиболее выгодно приобретать наличную валюту в российских обменных пунктах, где сложился привлекательный курс, однако на многих популярных среди наших соотечественников направлениях уже принимаются денежные переводы по системе «Мир».

«Уже в Турции турагенты спокойно принимают рубли переводом по карте «Мир». То есть проблемы оплачивать что-то на месте в Турции или Египте нет, потому что там развита туристическая инфраструктура», — объяснил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

При этом Тузов предупредил, что рассчитывать на международные банковские карты не всегда целесообразно, так как их принимают далеко не во всех заведениях и не во всех случаях.

Российские зумеры подсели на «пивной туризм»
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Ранее жительница Владивостока поделилась впечатлениями от недели, проведённой в Сеуле. Девушка обратила внимание на размер порций — они были столь огромны, что они ни разу не смогла их до есть. Кроме того, во всех заведения общепита южнокорейской столицы есть бесплатная вода и неограниченные закуски. Ещё она добавила, что отдых в Сеуле обходится совсем недорого.

Юрий Лысенко
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