Российским туристам назвали оптимальные способы обменять валюту перед отпуском за границей

Экономист Артём Тузов рассказал об оптимальных способах обмена валюты для поездок в популярные среди россиян туристические направления, такие как Египет и Турция. Он отметил, что в настоящее время наиболее выгодно приобретать наличную валюту в российских обменных пунктах, где сложился привлекательный курс, однако на многих популярных среди наших соотечественников направлениях уже принимаются денежные переводы по системе «Мир».

«Уже в Турции турагенты спокойно принимают рубли переводом по карте «Мир». То есть проблемы оплачивать что-то на месте в Турции или Египте нет, потому что там развита туристическая инфраструктура», — объяснил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

При этом Тузов предупредил, что рассчитывать на международные банковские карты не всегда целесообразно, так как их принимают далеко не во всех заведениях и не во всех случаях.