ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июня, 17:00

Дожди, град и порывы ветра: Непогода охватила несколько регионов России

Сильные дожди и грозы в Москве и Подмосковье продлятся до воскресенья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / s_oleg

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / s_oleg

Сильный ливень в Москве и Подмосковье продолжает бушевать, принося с собой грозы и порывы ветра до 17 м/с. Непогода ожидается до воскресенья, сообщают синоптики. Также дожди не утихают уже второй день и в Челябинске, где улицы и дороги затоплены, а порывами ветра повалены деревья. Кроме того, там выпал град.

Обстановка с непогодой в Челябинске. Видео © VK/ Наш Челябинск

Разгул стихии наблюдается и в других российских городах, таких как Тула, Тюмень, Киров и Нижний Новгород. Службы экстренной помощи и коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать последствия непогоды.

Погода нелётная: Град и ливень обрушились на несколько регионов России
Погода нелётная: Град и ливень обрушились на несколько регионов России

В выходные дни в Москве пройдут локальные кратковременные дожди, при этом южнее города осадки будут более интенсивными. Тёплые воздушные массы сместились в саратовском направлении, тогда как в столичный регион с северо-запада пришёл холодный атмосферный фронт, который сохранится в течение недели.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar