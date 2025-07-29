Наводнения из-за сильных дождей в Пекине унесли жизни 30 человек

Сильные дожди в Пекине унесли жизни тридцати человек. Об этом сообщило китайское агентство Xinhua. Объём осадков превысил среднегодовые значения вдвое, что привело к наводнениям.

Наводнение в Пекине. Видео © X/Top_Disaster

В некоторых районах показатели увеличились втрое. В Баодине за одну ночь выпала годовая норма осадков. Это привело к пострадавшим — 46 тысяч горожан. Эвакуация потребовались для 4,6 тысячи из них. В Пекине объявили красный уровень опасности и режим экстренного реагирования.

Для ликвидации последствий центральное Правительство Китая выделило 200 млн юаней (примерно 28 млн долларов по текущему курсу ЦБ страны). В первую очередь на средства восстановят повреждённые объекты инфраструктуры в районах Миюнь и Хуайжоу (северная часть Пекина), наиболее пострадавших от проливных дождей.