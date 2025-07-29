Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 01:26

Наводнения из-за сильных дождей в Пекине унесли жизни 30 человек

Сильные дожди в Пекине унесли жизни тридцати человек. Об этом сообщило китайское агентство Xinhua. Объём осадков превысил среднегодовые значения вдвое, что привело к наводнениям.

Наводнение в Пекине. Видео © X/Top_Disaster

В некоторых районах показатели увеличились втрое. В Баодине за одну ночь выпала годовая норма осадков. Это привело к пострадавшим — 46 тысяч горожан. Эвакуация потребовались для 4,6 тысячи из них. В Пекине объявили красный уровень опасности и режим экстренного реагирования.

Более 100 человек погибли в Техасе из-за наводнений
Более 100 человек погибли в Техасе из-за наводнений

Для ликвидации последствий центральное Правительство Китая выделило 200 млн юаней (примерно 28 млн долларов по текущему курсу ЦБ страны). В первую очередь на средства восстановят повреждённые объекты инфраструктуры в районах Миюнь и Хуайжоу (северная часть Пекина), наиболее пострадавших от проливных дождей.

Ранее похожая непогода затронула США. Летнее наводнение в Техасе в 2025 году стало одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории штата. К этому привели сильные дожди, связанные с остатками тропического шторма Барри. Наиболее пострадали центральная часть Техаса, особенно округ Керр и река Гуадалупе, в период с 4 по 7 июля 2025 года.

BannerImage

Обложка © X/Top_Disaster

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Китай
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar