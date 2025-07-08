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7 июля, 22:46

Более 100 человек погибли в Техасе из-за наводнений

NBC News: Число жертв наводнений в Техасе достигло 104 человек

Обложка © X / USMC Lady Vet

Обложка © X / USMC Lady Vet

В шести округах Техаса из-за масштабных наводнений погибли 104 человека. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные властей.

Согласно данным телеканала, наибольшие потери зафиксированы в округе Керр — 84 погибших, среди которых 56 взрослых и 28 детей. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала журналистам о 91 жертве.

Число погибших из-за наводнения в Техасе достигло 82 человек
Число погибших из-за наводнения в Техасе достигло 82 человек

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении режима крупного бедствия на территории округа Керр. Американский лидер назвал стихийное бедствие «невообразимой трагедией», подчеркнув, что уже известно о многих погибших жителях штата. Также хозяин Белого дома отметил, что многие до сих пор числятся пропавшими без вести.

Алена Пенчугина
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