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7 июля, 04:11

Число погибших из-за наводнения в Техасе достигло 82 человек

Обложка © X / Abhay

Обложка © X / Abhay

Число жертв наводнений в Техасе достигло 82 человек. Об этом информирует CNN со ссылкой на официальные данные штата.

В округе Керр зарегистрировано максимальное количество погибших — по меньшей мере 68, среди них 28 детей. В этом же районе остаются пропавшими без вести десять девочек и один вожатый из детского лагеря «Мистик».

Губернатор Грег Эбботт предупредил о сохраняющейся угрозе из-за резкого подъёма уровня воды, поскольку в некоторых областях прогнозируется усиление осадков. Власти рекомендовали жителям населённого пункта Ханта, расположенного в округе Керр, немедленно эвакуироваться в более высокие места в течение дня.

Более 20 детей разыскивают в Техасе после жуткого наводнения
Более 20 детей разыскивают в Техасе после жуткого наводнения

А ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении режима крупного бедствия на территории округа Керр. Американский лидер назвал бедствие «невообразимой трагедией». Ранее число погибших в результате наводнения достигало 50 человек.

Тимур Хингеев
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