Число погибших из-за наводнения в Техасе достигло 82 человек

Число жертв наводнений в Техасе достигло 82 человек. Об этом информирует CNN со ссылкой на официальные данные штата.

В округе Керр зарегистрировано максимальное количество погибших — по меньшей мере 68, среди них 28 детей. В этом же районе остаются пропавшими без вести десять девочек и один вожатый из детского лагеря «Мистик».