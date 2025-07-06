Число погибших в результате наводнения в Техасе достигло 50 человек

В Техасе количество жертв масштабного наводнения достигло минимум 50, в том числе 15 детей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на региональные власти.

Стихийное бедствие затронуло три округа: в Керре погибло 43 человека, в Тревисе — четыре, в Бернете — трое. Семьи четырёх отдыхающих подтвердили информацию о смерти своих близких, в то время как другие с нетерпением ждут новостей о своих детях.

Федеральное правительство отреагировало на ситуацию. Администрация Дональда Трампа намерена выполнить распоряжение губернатора Эбботта о ликвидации последствий бедствия и направить необходимую помощь в регион. Ранее президент США отклонил несколько подобных заявок в этом году, пытаясь переложить ответственность за устранение последствий стихийных бедствий на штаты.