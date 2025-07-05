Более 20 детей разыскивают в Техасе после жуткого наводнения
CNN: В результате наводнения в Техасе пропали 23 девочки из христианского лагеря
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В центральной части Техаса США произошло крупное затопление. Как сообщает CNN, под водой оказался частный христианский лагерь «Мистик», где после внезапного подъёма реки (более 20 футов за 90 минут) 23 девочки пропали без вести.
На данный момент более 500 спасателей из различных подразделений, используя 14 вертолётов и 12 дронов, проводят эвакуацию взрослых и детей с деревьев в окрестностях лагеря.
«Река Гваделупа в Ханте продолжает резко подниматься и достигла второй по величине высоты за всю историю наблюдений, выше, чем наводнение 1987 года», — пояснили в Национальной метеорологической службе США.
Напомним, что жертвами мощного наводнения в американском штате Техас стали как минимум 24 человека. Среди погибших числятся и дети. Известно, что причиной природной аномалии стали непрекращающиеся ливневые дожди в регионе.