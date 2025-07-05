В Петербурге рассказали, как пережили рекордное за 160 лет наводнение
Телеканал «Санкт-Петербург»: Пик подъёма воды на дамбе достиг 184 сантиметров
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Циклон «Енгин» продолжает обрушивать на Санкт-Петербург сильный ветер и дождь, вызвав подъём воды в Неве и городских реках. Об этом сообщил телеканал «Санкт Петербург».
В Петербурге рассказали, как пережили рекордное за 160 лет наводнение. Видео © Телеканал «Санкт Петербург».
Губернатор Александр Беглов заявил, что все городские службы работают в усиленном режиме, убирая поваленные деревья и ремонтируя поврежденные линии.
Пик подъёма воды на дамбе зафиксирован накануне в восемь часов утра, уровень достиг 184 сантиметров. Скорость ветра достигала 28 метров в секунду, особенно сильные порывы отмечались у Финского залива. С пяти утра в прибрежных районах действовало штормовое предупреждение, был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Для защитного сооружения это уже 38-е предотвращённое наводнение за 14 лет.
«Самое крупное было в 2011 году — и тогда уровень мог подняться на 2 метра 93 сантиметра. Сейчас уровень наводнения, прогнозируемый нашей системой угрозы, кстати, российская разработка, составлял 2 метра 16 сантиметров», — рассказал заместитель генерального директора по эксплуатации комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга Игорь Полищук.
Для безопасности были закрыты городские парки и скверы, включая Ботанический сад Петра Великого, где ветер повалил вековой серебристый клён. Начальник отдела содержания территории зелёных насаждений Комитета по благоустройству Алексей Даричев предупредил жителей и гостей города об опасности нахождения рядом с деревьями, рекламными конструкциями и дорожными знаками. В Курортном районе дождь подтопил игровые площадки и парковки пляжа «Дюны», пострадал парк Дубки.
Напомним, Life.ru рассказывал, что в Петербурге перекрыли дамбу из-за угрозы мощнейшего за 160 лет наводнения. На город надвигался североатлантический циклон «Енгин», а вместе с ним пришли ливни и сильные ветры. 4 июля в 18:48 по московскому времени Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС) вернулся в штатный режим работы.