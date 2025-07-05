Циклон «Енгин» продолжает обрушивать на Санкт-Петербург сильный ветер и дождь, вызвав подъём воды в Неве и городских реках. Об этом сообщил телеканал «Санкт Петербург».

В Петербурге рассказали, как пережили рекордное за 160 лет наводнение. Видео © Телеканал «Санкт Петербург».

Губернатор Александр Беглов заявил, что все городские службы работают в усиленном режиме, убирая поваленные деревья и ремонтируя поврежденные линии.

Пик подъёма воды на дамбе зафиксирован накануне в восемь часов утра, уровень достиг 184 сантиметров. Скорость ветра достигала 28 метров в секунду, особенно сильные порывы отмечались у Финского залива. С пяти утра в прибрежных районах действовало штормовое предупреждение, был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Для защитного сооружения это уже 38-е предотвращённое наводнение за 14 лет.

«Самое крупное было в 2011 году — и тогда уровень мог подняться на 2 метра 93 сантиметра. Сейчас уровень наводнения, прогнозируемый нашей системой угрозы, кстати, российская разработка, составлял 2 метра 16 сантиметров», — рассказал заместитель генерального директора по эксплуатации комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга Игорь Полищук.