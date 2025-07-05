В Санкт-Петербурге открыли затворы дамбы после прошедшего урагана

4 июля в 18:48 по московскому времени Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС) вернулся в штатный режим работы после успешного выполнения своей основной задачи. Как сообщила дирекция КЗС, все затворы водопропускных и судопропускных сооружений были переведены в положение «открыто» после предотвращения 38-го по счету морского нагонного наводнения.