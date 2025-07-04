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4 июля, 12:00

Гидролог спрогнозировал разрушительность наводнения в Петербурге

Гидролог Болгов: Наводнение в Петербурге не будет катастрофическим

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Одно из самых мощных наводнений произошло в Санкт-Петербурге в 1824 году — тогда вода поднялась почти на 4 метра. Нынешний подъём воды не будет таким катастрофическим, однако его последствия всё же могут быть серьёзными. Об этом в беседе с Life.ru заявил гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.

Механизм этого наводнения сложен, волна нагона из Финского залива распространяется в дельту Невы и затапливает территорию. Метеорологи прогнозируют, когда эта волна возникнет, когда добежит до Питера и когда схлынет назад. Сегодня довольно серьёзный подъём, как я понимаю, но надеюсь, что защитное сооружение Санкт-Петербурга с этим справится, поскольку пока ещё речь не идёт о том, чтобы достичь запроектных отметок. То есть разрушением дамбы это ещё не грозит, на мой взгляд.

Михаил Болгов

Гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов

Однако территории, расположенные до дамбы со стороны Финского залива, могут пострадать и ущерб будет довольно заметным. Болгов выразил надежду, что до исторической части города наводнение не дойдёт благодаря дамбе.

А отступить наводнение может уже через пару дней, поскольку циклон смещается над Финским заливом.

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Напомним, накануне в Петербурге перекрыли дамбу из-за угрозы первого за 160 лет наводнения в июле. В город пришёл североатлантический циклон «Енгин», а вместе с ним — ливни и сильные ветры. Утром 4 июля комплекс защитных дамб был полностью закрыт для предотвращения дальнейшего подъёма воды. Со стороны Финского залива её уровень превышал 180 см. С 5 часов утра действует штормовое предупреждение. Есть уже первые пострадавшие от удара стихии.

Александра Вишнякова
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