Гидролог спрогнозировал разрушительность наводнения в Петербурге

Механизм этого наводнения сложен, волна нагона из Финского залива распространяется в дельту Невы и затапливает территорию. Метеорологи прогнозируют, когда эта волна возникнет, когда добежит до Питера и когда схлынет назад. Сегодня довольно серьёзный подъём, как я понимаю, но надеюсь, что защитное сооружение Санкт-Петербурга с этим справится, поскольку пока ещё речь не идёт о том, чтобы достичь запроектных отметок. То есть разрушением дамбы это ещё не грозит, на мой взгляд.