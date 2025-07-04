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4 июля, 10:30

Не менее трёх человек пострадали в Петербурге из-за падения деревьев

Обложка © VK / Подслушано в Кронштадте

Обложка © VK / Подслушано в Кронштадте

В Петербурге из-за урагана пострадала женщина, на неё упало дерево в Кронштадте, сообщают местные паблики. Её госпитализировали. По данным RT, это не единственный случай — ещё два человека пострадали из-за стихии. Момент попал на видео.

Во время урагана в Петербурге пострадали две женщины. Видео © Telegram / RT

Штормовой ветер за утро повалил более 35 деревьев и повредил не менее пяти машин. По данным канала, в Пушкинском районе разрушена остановка, а на Серебристом бульваре упавшие стволы заблокировали проезд.

Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Работники органов прокуратуры города координируют деятельность организаций, уполномоченных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. По словам синоптиков, ветер ослабнет ко второй половине дня.

Уровень воды превысил 180 см: Появилось видео первого за 160 лет наводнения в Петербурге
Уровень воды превысил 180 см: Появилось видео первого за 160 лет наводнения в Петербурге

Ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге перекрыли дамбу из-за угрозы первого за 160 лет наводнения в июле. На город обрушился мощный североатлантический циклон «Енгин», несущий с собой проливные дожди и шквалистый ветер.

Александра Мышляева
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