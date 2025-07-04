Не менее трёх человек пострадали в Петербурге из-за падения деревьев

В Петербурге из-за урагана пострадала женщина, на неё упало дерево в Кронштадте, сообщают местные паблики. Её госпитализировали. По данным RT, это не единственный случай — ещё два человека пострадали из-за стихии. Момент попал на видео.

Во время урагана в Петербурге пострадали две женщины. Видео © Telegram / RT

Штормовой ветер за утро повалил более 35 деревьев и повредил не менее пяти машин. По данным канала, в Пушкинском районе разрушена остановка, а на Серебристом бульваре упавшие стволы заблокировали проезд.

Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Работники органов прокуратуры города координируют деятельность организаций, уполномоченных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. По словам синоптиков, ветер ослабнет ко второй половине дня.