Не менее трёх человек пострадали в Петербурге из-за падения деревьев
Обложка © VK / Подслушано в Кронштадте
В Петербурге из-за урагана пострадала женщина, на неё упало дерево в Кронштадте, сообщают местные паблики. Её госпитализировали. По данным RT, это не единственный случай — ещё два человека пострадали из-за стихии. Момент попал на видео.
Во время урагана в Петербурге пострадали две женщины. Видео © Telegram / RT
Штормовой ветер за утро повалил более 35 деревьев и повредил не менее пяти машин. По данным канала, в Пушкинском районе разрушена остановка, а на Серебристом бульваре упавшие стволы заблокировали проезд.
Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Работники органов прокуратуры города координируют деятельность организаций, уполномоченных на предупреждение чрезвычайных ситуаций. По словам синоптиков, ветер ослабнет ко второй половине дня.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге перекрыли дамбу из-за угрозы первого за 160 лет наводнения в июле. На город обрушился мощный североатлантический циклон «Енгин», несущий с собой проливные дожди и шквалистый ветер.