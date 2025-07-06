Число погибших в Техасе из-за наводнения достигло 43, среди них 15 детей

В округе Керр в штате Техас число жертв возросло до 43 человек, включая 15 несовершеннолетних. Об этом сообщил шериф Ларри Лейта на пресс-конференции.

Представитель полиции уточнил, что среди погибших — 28 взрослых и 15 детей. Информацию подтвердили в эфире ведущих американских телеканалов.