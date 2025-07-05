Минимум пять человек пострадали после шторма в Петербурге, одна женщина в реанимации
«Mash на Мойке»: В Петербурге после шторма пострадали минимум пять человек
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Мощный шторм, накрывший Санкт-Петербург накануне, привёл минимум к пяти пострадавшим, одна из женщин — в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Мощный шторм, накрывший Санкт-Петербург. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»
Сильнее всего непогода ударила по Курортному району. В посёлке Песочный 65-летнюю женщину придавило упавшим деревом — пострадавшую доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами. Врачи оценивают её состояние как крайне тяжёлое.
На Литейном проспекте мужчине на плечо упал кусок стекла, сорвавшийся с одного из зданий. К счастью, всё обошлось: у него лишь резаная рана, медики оказали помощь. Ещё один пострадавший — житель Ольгино: во время бури на него упало дерево прямо на участке. Сейчас он находится в больнице, состояние — средней степени тяжести.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге перекрыли дамбу из-за угрозы первого за 160 лет наводнения в июле. На город надвигается североатлантический циклон «Енгин», а вместе с ним туда спешат ливни и сильные ветры, которые уже добрались до Финляндии. Уровень воды в Неве превысил 180 сантиметров. Штормовая погода обрушилась на Санкт-Петербург в четверг вечером. Ветер усилился до 15–20 метров в секунду, а в прибрежных зонах — до 24 м/с. В связи с этим в городе продлён «жёлтый» уровень погодной опасности до 5 июля.