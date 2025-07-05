Минимум пять человек пострадали после шторма в Петербурге, одна женщина в реанимации

Мощный шторм, накрывший Санкт-Петербург накануне, привёл минимум к пяти пострадавшим, одна из женщин — в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Мощный шторм, накрывший Санкт-Петербург. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»

Сильнее всего непогода ударила по Курортному району. В посёлке Песочный 65-летнюю женщину придавило упавшим деревом — пострадавшую доставили в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами. Врачи оценивают её состояние как крайне тяжёлое.

На Литейном проспекте мужчине на плечо упал кусок стекла, сорвавшийся с одного из зданий. К счастью, всё обошлось: у него лишь резаная рана, медики оказали помощь. Ещё один пострадавший — житель Ольгино: во время бури на него упало дерево прямо на участке. Сейчас он находится в больнице, состояние — средней степени тяжести.