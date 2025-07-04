Службы жизнеобеспечения Петербурга переведены на усиленный режим из-за шторма

Службы жизнеобеспечения Курортного района Санкт-Петербурга продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды. Как сообщили в районной администрации, несмотря на то что уровень воды постепенно снижается, ситуация остаётся под контролем, а спасательные и коммунальные службы находятся в повышенной готовности.

В частности, вода начала уходить с парковки у пляжа «Дюны», где сотрудники ГБУ «Курортный берег» по просьбе местных жителей эвакуировали ночью оставленные автомобили с помощью трактора. Власти рекомендуют жителям не парковать машины вдоль побережья Финского залива и вблизи деревьев, а также воздержаться от прогулок в условиях шторма.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Петербурге перекрыли дамбу из-за угрозы первого за 160 лет наводнения в июле. На город надвигается североатлантический циклон «Енгин», а вместе с ним туда спешат ливни и сильные ветры, которые уже добрались до Финляндии. Уровень воды в Неве превысил 180 сантиметров. Штормовая погода обрушилась на Санкт-Петербург в четверг вечером. Ветер усилился до 15–20 метров в секунду, а в прибрежных зонах — до 24 м/с. В связи с этим в городе продлён «жёлтый» уровень погодной опасности до 5 июля. Для предотвращения наводнения были закрыты затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга.