Трамп ввёл режим бедствия в округе Техаса из-за жуткого наводнения

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о введении режима крупного бедствия на территории округа Керр, штат Техас. Это решение было принято в связи с масштабными наводнениями, которые уже повлекли за собой гибель не одного десятка человек.

«Я только что подписал декларацию о крупном стихийном бедствии для округа Керр, штат Техас, чтобы гарантировать, что наши отважные спасатели немедленно получат необходимые им ресурсы», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.