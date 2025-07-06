Трамп ввёл режим бедствия в округе Техаса из-за жуткого наводнения
Трамп ввёл режим бедствия в округе Керр штата Техас из-за жутких наводнений
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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о введении режима крупного бедствия на территории округа Керр, штат Техас. Это решение было принято в связи с масштабными наводнениями, которые уже повлекли за собой гибель не одного десятка человек.
«Я только что подписал декларацию о крупном стихийном бедствии для округа Керр, штат Техас, чтобы гарантировать, что наши отважные спасатели немедленно получат необходимые им ресурсы», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Американский лидер назвал стихийное бедствие «невообразимой трагедией», подчеркнув, что к настоящему времени уже известно о многих погибших жителях штата. Также Трамп отметил, что многие до сих пор числятся пропавшими без вести.
Напомним, что мощные ливни в американском Техасе привели к катастрофическим наводнениям. В центре внимания остаётся судьба 23 юных воспитанниц христианского летнего лагеря для девочек Camp Mystic, расположенного в зоне чрезвычайной ситуации. В округе Керр список жертв расширился до 43 имён, из них 15 — дети.