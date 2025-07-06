Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 16:59

Трамп ввёл режим бедствия в округе Техаса из-за жуткого наводнения

Трамп ввёл режим бедствия в округе Керр штата Техас из-за жутких наводнений

Обложка © Обложка © X / USMC Lady Vet

Обложка © Обложка © X / USMC Lady Vet

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о введении режима крупного бедствия на территории округа Керр, штат Техас. Это решение было принято в связи с масштабными наводнениями, которые уже повлекли за собой гибель не одного десятка человек.

«Я только что подписал декларацию о крупном стихийном бедствии для округа Керр, штат Техас, чтобы гарантировать, что наши отважные спасатели немедленно получат необходимые им ресурсы», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер назвал стихийное бедствие «невообразимой трагедией», подчеркнув, что к настоящему времени уже известно о многих погибших жителях штата. Также Трамп отметил, что многие до сих пор числятся пропавшими без вести.

В Петербурге рассказали, как пережили рекордное за 160 лет наводнение
В Петербурге рассказали, как пережили рекордное за 160 лет наводнение

Напомним, что мощные ливни в американском Техасе привели к катастрофическим наводнениям. В центре внимания остаётся судьба 23 юных воспитанниц христианского летнего лагеря для девочек Camp Mystic, расположенного в зоне чрезвычайной ситуации. В округе Керр список жертв расширился до 43 имён, из них 15 — дети.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar