Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 20:50

В дагестанском Кумухе после дождей обрушилась часть стены древней крепости

Обрушения стены древней крепости в Дагестане. Обложка © Telegram / Юсуп Магомедов

Обрушения стены древней крепости в Дагестане. Обложка © Telegram / Юсуп Магомедов

Часть крепостной стены в дагестанском селе Кумух обрушилась из-за сильных дождей. Об этом сообщил глава Лакского района Юсуп Магомедов в Telegram-канале.

«Дорогие земляки! Разделяю вашу боль и озабоченность в связи с частичным обрушением участка исторической крепостной стены в Кумухе, вызванным обильными осадками», — написал он.

Эта крепость, относящаяся к XVI-XVIII векам, является объектом культурного наследия федерального значения. Магомедов пообещал приложить усилия для её скорейшего восстановления.

Более 70 населённых пунктов Дагестана остались без света из-за ливней
Более 70 населённых пунктов Дагестана остались без света из-за ливней

Сильное наводнение вызванное обильными дождями затопило крупные города Дагестана — Махачкала, Дербент и Каспийск оказались под водой. Стихия привела к затоплению улиц, отключениям электричества и перекрытию дорог.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar