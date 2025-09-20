В дагестанском Кумухе после дождей обрушилась часть стены древней крепости

Часть крепостной стены в дагестанском селе Кумух обрушилась из-за сильных дождей. Об этом сообщил глава Лакского района Юсуп Магомедов в Telegram-канале.

«Дорогие земляки! Разделяю вашу боль и озабоченность в связи с частичным обрушением участка исторической крепостной стены в Кумухе, вызванным обильными осадками», — написал он.

Эта крепость, относящаяся к XVI-XVIII векам, является объектом культурного наследия федерального значения. Магомедов пообещал приложить усилия для её скорейшего восстановления.