В дагестанском Кумухе после дождей обрушилась часть стены древней крепости
Обрушения стены древней крепости в Дагестане. Обложка © Telegram / Юсуп Магомедов
Часть крепостной стены в дагестанском селе Кумух обрушилась из-за сильных дождей. Об этом сообщил глава Лакского района Юсуп Магомедов в Telegram-канале.
«Дорогие земляки! Разделяю вашу боль и озабоченность в связи с частичным обрушением участка исторической крепостной стены в Кумухе, вызванным обильными осадками», — написал он.
Эта крепость, относящаяся к XVI-XVIII векам, является объектом культурного наследия федерального значения. Магомедов пообещал приложить усилия для её скорейшего восстановления.
Сильное наводнение вызванное обильными дождями затопило крупные города Дагестана — Махачкала, Дербент и Каспийск оказались под водой. Стихия привела к затоплению улиц, отключениям электричества и перекрытию дорог.