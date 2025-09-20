Более 70 населённых пунктов Дагестана остались без света из-за ливней

Сильный дождь стал причиной масштабного отключения электроэнергии в 73 населённых пунктах Дагестана. Об этом сообщило Главное управление МЧС по республике.

«Поступило сообщение о том, что произошло аварийное отключение электроснабжения в 73 населённых пунктах в 10 муниципальных районах (Ахтынский, Сергокалинский, Цунтинский, Дахадаевский, Кулинский, Магарамкентский, Сулейман-Стальский, Ботлихский, Кизлярский районы и город Махачкала)», — говорится в сообщении.

Стихийное бедствие затронуло десять муниципальных районов, включая столицу республики. В Махачкале количество выпавших осадков достигло 56 мм при месячной норме 48 мм, что привело к подтоплению 18 улиц.

Энергетическая компания «Дагэнерго» ввела особый режим работы для ликвидации последствий непогоды. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы в условиях продолжающихся осадков.