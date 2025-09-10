На Кубе вновь произошёл полный блэкаут

На Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы, что вызвало масштабный блэкаут на всей территории острова. Данную информацию подтвердили в Министерстве энергетики и горной промышленности (MINEM) республики.

Авария произошла в 9:14 по местному времени из-за внезапного выхода из строя термоэлектрической электростанции имени Антонио Гитераса в провинции Матансас. Это же энергетическое оборудование уже становилось причиной крупных отключений, включая полное обесточивание восточной части страны на прошлой неделе. MINEM подтвердило, что инцидент на ТЭС привёл к системному коллапсу, однако точные обстоятельства происшествия будут установлены специальной комиссией. Власти сообщили о начале восстановительных работ.

Гендиректор государственной энергетической компании UNE Альфредо Лопес Вальдес указал на критический износ оборудования как на ключевую проблему отрасли. По его словам, многие кубинские тепловые электростанции эксплуатируются более четырёх десятилетий без капитального ремонта, что регулярно приводит к непредсказуемым отказам. Он добавил, что очень сложно точно предсказать сроки ремонтных работ, поскольку при разборке конструкций постоянно обнаруживаются непредвиденные проблемы.