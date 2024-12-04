Кубу вновь настиг полный блэкаут
Куба вновь осталась без электричества из-за отключения ТЭЦ в Матансасе
На Кубе вновь произошёл полный блэкаут. Фото © Х / Todd Paron
Энергетическая сеть Кубы снова вышла из строя из-за проблем на местной теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Матансасе. Об этом сообщило министерство энергетики и горной промышленности страны, добавив, что сейчас ведутся работы по восстановлению системы электроснабжения.
«Система электроснабжения была отключена, когда теплоэлектростанция Антонио Гуитераса вышла из строя из-за срабатывания автоматического отключения», — заявили в ведомстве.
Напомним, что в середине октября электричество на Кубе уже пропадало после отключения ТЭЦ в Матансасе. Тогда без света на острове остались 10 миллионов человек. Точные сроки восстановления местные власти не назвали, посольство РФ просило своих граждан сохранять спокойствие. Местные коммунальщики трижды пытались перезапустить систему, но безрезультатно. В итоге основная электростанция на Кубе возобновила работу после трёхдневного сбоя.