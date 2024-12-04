«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 декабря, 18:17

Кубу вновь настиг полный блэкаут

Куба вновь осталась без электричества из-за отключения ТЭЦ в Матансасе

На Кубе вновь произошёл полный блэкаут. Фото © Х / Todd Paron

На Кубе вновь произошёл полный блэкаут. Фото © Х / Todd Paron

Энергетическая сеть Кубы снова вышла из строя из-за проблем на местной теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Матансасе. Об этом сообщило министерство энергетики и горной промышленности страны, добавив, что сейчас ведутся работы по восстановлению системы электроснабжения.

«Система электроснабжения была отключена, когда теплоэлектростанция Антонио Гуитераса вышла из строя из-за срабатывания автоматического отключения», — заявили в ведомстве.

Напомним, что в середине октября электричество на Кубе уже пропадало после отключения ТЭЦ в Матансасе. Тогда без света на острове остались 10 миллионов человек. Точные сроки восстановления местные власти не назвали, посольство РФ просило своих граждан сохранять спокойствие. Местные коммунальщики трижды пытались перезапустить систему, но безрезультатно. В итоге основная электростанция на Кубе возобновила работу после трёхдневного сбоя.

«Ещё один пунктик к экзотике»: Житель Кубы раскрыл отношение людей к блэкауту
«Ещё один пунктик к экзотике»: Житель Кубы раскрыл отношение людей к блэкауту
Алена Пенчугина
  • Новости
  • Куба
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar