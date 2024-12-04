Кубу вновь настиг полный блэкаут

Энергетическая сеть Кубы снова вышла из строя из-за проблем на местной теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Матансасе. Об этом сообщило министерство энергетики и горной промышленности страны, добавив, что сейчас ведутся работы по восстановлению системы электроснабжения.