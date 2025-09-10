В Берлине десятки тысяч домов остались без электричества после диверсии
Десятки тысяч домохозяйств и множество предприятий в Берлине столкнулись с отключением электроэнергии после поджога опор высоковольтной линии электропередачи на юго-востоке города. Наиболее пострадавшим оказался район Трептов-Кёпеник. По данным управляющей компании Stromnetz Berlin, восстановление энергоснабжения у большинства потребителей не ожидается ранее среды.
Spiegel сообщает, что около 25 тысяч берлинских семей ожидают восстановления подачи электроэнергии. Представитель Stromnetz Berlin заявил, что в наихудшем сценарии полное восстановление может затянуться до четверга. Жителям Берлина рекомендовано подготовить «фонарики или фонари на батарейках» к вечеру. Тем, у кого электроснабжение уже возобновлено, рекомендовано использовать энергию экономно.
Сенатор по внутренним делам Берлина Ирис Шпрангерн (СДПГ) объявила о создании двух мобильных кризисных центров. Мэр Берлина Кай Вегнер заявил, что в результате атаки на электроэнергетическую инфраструктуру человеческие жизни и безопасность города были преднамеренно поставлены под угрозу.
