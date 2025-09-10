Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 сентября, 03:51

В Берлине десятки тысяч домов остались без электричества после диверсии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mushrooms Art

Десятки тысяч домохозяйств и множество предприятий в Берлине столкнулись с отключением электроэнергии после поджога опор высоковольтной линии электропередачи на юго-востоке города. Наиболее пострадавшим оказался район Трептов-Кёпеник. По данным управляющей компании Stromnetz Berlin, восстановление энергоснабжения у большинства потребителей не ожидается ранее среды.

Spiegel сообщает, что около 25 тысяч берлинских семей ожидают восстановления подачи электроэнергии. Представитель Stromnetz Berlin заявил, что в наихудшем сценарии полное восстановление может затянуться до четверга. Жителям Берлина рекомендовано подготовить «фонарики или фонари на батарейках» к вечеру. Тем, у кого электроснабжение уже возобновлено, рекомендовано использовать энергию экономно.

Сенатор по внутренним делам Берлина Ирис Шпрангерн (СДПГ) объявила о создании двух мобильных кризисных центров. Мэр Берлина Кай Вегнер заявил, что в результате атаки на электроэнергетическую инфраструктуру человеческие жизни и безопасность города были преднамеренно поставлены под угрозу.

Ранее в Красногорске около 10 тысяч местных жителей остались без электроснабжения на несколько часов из-за сноса горнолыжного комплекса «Снежком». Более 20 жилых домов, школа и два детских сада оказались обесточенными. Демонтаж комплекса сопровождался сильными звуками, в результате неосторожных действий рабочих произошёл обрыв кабеля, что привело к отключению электроэнергии на четырёх улицах.

Антон Голыбин
