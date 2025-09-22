Китай и Вьетнам готовятся к удару супертайфуна «Рагаса»

Супертайфун «Рагаса» готовится обрушиться на Вьетнам, неся с собой мощные штормовые ветры и обильные ливни. Об этом сообщает Национальный центр гидрометеорологического прогнозирования.

В настоящее время тайфун находится вблизи филиппинского острова Лусон и продолжает своё движение на северо-запад со скоростью 20 км/ч. Перед тем как достичь вьетнамского побережья, «Рагаса» пройдёт через ряд китайских территорий, включая провинции Гуандун и Хайнань, Гуанси-Чжуанский автономный район, а также Гонконг и Макао. Затем стихия переместится в северные районы Вьетнама и проследует вдоль центрального побережья, от Тханьхоа до Тхыатхиен-Хюэ, сохраняя свою интенсивность.

«Рагаса», сформировавшийся 18 сентября, за короткое время превратился в супертайфун, пройдя восемь уровней усиления. Вьетнамский Национальный комитет по реагированию на стихийные бедствия уже предпринимает превентивные меры и разрабатывает планы действий на случай чрезвычайных ситуаций.