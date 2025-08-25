Более 600 российских туристов застряли на юге Китая из-за мощного тайфуна

Сотни российских туристов не могут вылететь на родину из-за мощного тайфуна, бушующего на китайском южном острове Хайнань. Их уже расселили по гостиницам, сообщила в генеральном консульстве РФ в Гуанчжоу.

«Около 600 человек сейчас находятся в гостиницах, эти те пассажиры, которые должны были ранее вылететь», — пояснили в дипмиссии, уточнив, что всего за последние сутки не смогли вылететь из города Санья в Россию четыре рейса.