Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 05:58

Более 600 российских туристов застряли на юге Китая из-за мощного тайфуна

600 российских туристов не могут вылететь на родину с Хайнаня из-за тайфуна

Обложка © Unsplash

Обложка © Unsplash

Сотни российских туристов не могут вылететь на родину из-за мощного тайфуна, бушующего на китайском южном острове Хайнань. Их уже расселили по гостиницам, сообщила в генеральном консульстве РФ в Гуанчжоу.

«Около 600 человек сейчас находятся в гостиницах, эти те пассажиры, которые должны были ранее вылететь», — пояснили в дипмиссии, уточнив, что всего за последние сутки не смогли вылететь из города Санья в Россию четыре рейса.

Пропавшие на Итурупе туристы найдены живыми, вертолёт доставляет их в Курильск
Пропавшие на Итурупе туристы найдены живыми, вертолёт доставляет их в Курильск

А утром 24 августа на Курилах начались масштабные поиски в связи с пропажей группы из десяти человек, которая не вышли на связь. Организацией похода занимался турклуб «Гора». В программу входили купание в горячих источниках и восхождение на вулкан, рассчитанное на 11 дней. Сам поход не был зарегистрирован в МЧС.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Китай
  • Авиаперелеты
  • Путешествия и туризм
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar