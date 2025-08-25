Пропавшие на Итурупе туристы найдены живыми, вертолёт доставляет их в Курильск

На Курилах живыми найдены все десять туристов незарегистрированной группы. Сейчас они находятся в вертолёте МЧС, который доставит их на площадку санавиации в городе Курильск. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин.

«Оперативная информация по пропавшей группе туристов в районе вулкана Баранского: все 10 человек туристической группы находятся на борту вертолёта МЧС, который доставит их на площадку санавиации», — написал он в телеграм-канале.