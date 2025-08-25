Мессенджер MAX
25 августа, 02:23

Пропавшие на Итурупе туристы найдены живыми, вертолёт доставляет их в Курильск

Обложка © Пресс-служба МЧС России

На Курилах живыми найдены все десять туристов незарегистрированной группы. Сейчас они находятся в вертолёте МЧС, который доставит их на площадку санавиации в городе Курильск. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Сахалинской области Константин Истомин.

«Оперативная информация по пропавшей группе туристов в районе вулкана Баранского: все 10 человек туристической группы находятся на борту вертолёта МЧС, который доставит их на площадку санавиации», — написал он в телеграм-канале.

Ранее МЧС увеличило число спасателей для поиска пропавшей группы. В операции участвовали четыре специалиста, их число было увеличено до 31. Кроме того, вертолёт Ми-8 с тремя сотрудниками на борту был направлен для проведения воздушной разведки. Сложности создавали густой туман и периодические осадки.

