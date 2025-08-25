Мессенджер MAX
25 августа, 02:16

На Курилах МЧС увеличило число спасателей для поиска пропавшей группы

МЧС: 31 спасатель ищет в тумане пропавших на Итурупе туристов

Обложка © Telegram / Константин Истомин|Курильский муниципальный округ

На острове Итуруп в Сахалинской области продолжаются поиски пропавшей возле вулкана Баранского группы туристов. Ранее в операции участвовали четыре спасателя, теперь их число увеличено до 31. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Максим Моисеев.

Обращение Максима Моисеева. Видео © Telegram / МЧС Сахалинской области

Кроме того, вертолёт Ми-8 МЧС с тремя сотрудниками на борту был направлен для проведения воздушной разведки. Сложности создают густой туман и периодические осадки, отмечает Моисеев.

Установлены личности туристов, пропавших при восхождении на вулкан на Курилах
Напомним, утром 24 августа начались масштабные поиски в связи с пропажей группы из десяти человек, которая не вышли на связь. Организацией похода занимался турклуб «Гора». В программу входили купание в горячих источниках и восхождение на вулкан, рассчитанное на 11 дней. Сам поход не был зарегистрирован в МЧС.

