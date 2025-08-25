На Курилах МЧС увеличило число спасателей для поиска пропавшей группы

На острове Итуруп в Сахалинской области продолжаются поиски пропавшей возле вулкана Баранского группы туристов. Ранее в операции участвовали четыре спасателя, теперь их число увеличено до 31. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Максим Моисеев.