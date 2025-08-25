На Курилах МЧС увеличило число спасателей для поиска пропавшей группы
МЧС: 31 спасатель ищет в тумане пропавших на Итурупе туристов
Обложка © Telegram / Константин Истомин|Курильский муниципальный округ
На острове Итуруп в Сахалинской области продолжаются поиски пропавшей возле вулкана Баранского группы туристов. Ранее в операции участвовали четыре спасателя, теперь их число увеличено до 31. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Максим Моисеев.
Обращение Максима Моисеева. Видео © Telegram / МЧС Сахалинской области
Кроме того, вертолёт Ми-8 МЧС с тремя сотрудниками на борту был направлен для проведения воздушной разведки. Сложности создают густой туман и периодические осадки, отмечает Моисеев.
Напомним, утром 24 августа начались масштабные поиски в связи с пропажей группы из десяти человек, которая не вышли на связь. Организацией похода занимался турклуб «Гора». В программу входили купание в горячих источниках и восхождение на вулкан, рассчитанное на 11 дней. Сам поход не был зарегистрирован в МЧС.