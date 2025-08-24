Установлены личности туристов, пропавших при восхождении на вулкан на Курилах

Среди туристов, пропавших на Курилах, находились четверо уроженок Пермского края и одна жительница Челябинской области. Об этом сообщает Ural Mash.

Пропавшие участницы тура. Фото © Telegram / Ural Mash

В числе исчезнувших оказались Ирина Тюльктина, Екатерина Кайнова, Татьяна Сидорова и Юлия Зарубина из Перми, а также Татьяна Обжорина из Челябинской области. Родные этих женщин, к сожалению, узнали о случившемся не от властей, а из публикаций в СМИ.

Всего в составе группы, по предварительным данным, было девять человек, которых сопровождали гиды-супруги. Список участников похода к вулкану:

Дронова Марина, 1986 г.р., Санкт-Петербург;

Белал Регина, 1992 г.р., Самара;

Сидорова Татьяна, 1975 г.р., Пермь;

Тюльктина Ирина, 1995 г.р., Пермь;

Зарубина Юлия, 1985 г.р., Пермь;

Подоляко Полина, 1995 г.р., Санкт-Петербург;

Степанова Инна, 1995 г.р., Санкт-Петербург;

Кайнова Екатерина, 1993 г.р., Пермь;

Обжорина Татьяна, 1979 г.р., Челябинская область.