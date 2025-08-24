Установлены личности туристов, пропавших при восхождении на вулкан на Курилах
Ural Mash: Среди пропавших на Курилах были четыре пермячки и челябинка
Среди туристов, пропавших на Курилах, находились четверо уроженок Пермского края и одна жительница Челябинской области. Об этом сообщает Ural Mash.
Пропавшие участницы тура. Фото © Telegram / Ural Mash
В числе исчезнувших оказались Ирина Тюльктина, Екатерина Кайнова, Татьяна Сидорова и Юлия Зарубина из Перми, а также Татьяна Обжорина из Челябинской области. Родные этих женщин, к сожалению, узнали о случившемся не от властей, а из публикаций в СМИ.
Всего в составе группы, по предварительным данным, было девять человек, которых сопровождали гиды-супруги. Список участников похода к вулкану:
- Дронова Марина, 1986 г.р., Санкт-Петербург;
- Белал Регина, 1992 г.р., Самара;
- Сидорова Татьяна, 1975 г.р., Пермь;
- Тюльктина Ирина, 1995 г.р., Пермь;
- Зарубина Юлия, 1985 г.р., Пермь;
- Подоляко Полина, 1995 г.р., Санкт-Петербург;
- Степанова Инна, 1995 г.р., Санкт-Петербург;
- Кайнова Екатерина, 1993 г.р., Пермь;
- Обжорина Татьяна, 1979 г.р., Челябинская область.
Напомним, что на Итурупе в Сахалинской области развёрнута масштабная поисковая операция после того, как десять человек из туристической группы перестали выходить на связь возле вулкана Баранского. Власти задействовали спасателей, полицию и районную администрацию. Глава округа лично контролирует весь процесс.
Обложка © Wikipedia