Могли свернуть не туда: Супруги-гиды пропавшей на Курилах группы первый раз шли этим маршрутом
Супруги-гиды, которые повели группу туристов к вулкану на Курилах, сами впервые пошли по этому маршруту. Они могли свернуть не туда и попросту заблудиться, сообщает SHOT.
Супруги-гиды, возглавлявшие группу, впервые сами шли по этому маршруту. Фото © SHOT
По словам Марины Кузьминой, главы ЕДДС Курильского округа, основная трудность для спасателей заключается в неизвестности маршрута группы туристов, так как гиды не зарегистрировали свой поход в МЧС. Предполагается, что группа заблудилась из-за тумана и недостаточного знания местности, что могло привести к отклонению от несложного 1300-метрового маршрута. Гиды, Валерий и Анастасия, вероятно, свернули не туда.
Гид Анастасия. Фото © SHOT
Гид Валерий. Фото © SHOT
В настоящее время поисковые работы на Сахалине временно прекращены до наступления утра из-за ночного времени. Сегодня была обследована территория в радиусе более 7 километров, но низкая облачность и густой туман затрудняют действия спасателей.
Напомним, что на острове Итуруп в Сахалинской области местные власти сообщили о начале поисков туристов возле вулкана Баранского. Десять человек из группы не выходили на связь. Для проведения поисковой операции привлекли спасателей, полицию и представителей районной администрации, при этом глава округа лично контролирует ход работ.
Обложка © SHOT