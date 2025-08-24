Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 10:37

Могли свернуть не туда: Супруги-гиды пропавшей на Курилах группы первый раз шли этим маршрутом

SHOT: Гиды группы, пропавшей на Курилах, первый раз шли этим маршрутом

Супруги-гиды, которые повели группу туристов к вулкану на Курилах, сами впервые пошли по этому маршруту. Они могли свернуть не туда и попросту заблудиться, сообщает SHOT.

Супруги-гиды, возглавлявшие группу, впервые сами шли по этому маршруту. Фото © SHOT

Супруги-гиды, возглавлявшие группу, впервые сами шли по этому маршруту. Фото © SHOT

По словам Марины Кузьминой, главы ЕДДС Курильского округа, основная трудность для спасателей заключается в неизвестности маршрута группы туристов, так как гиды не зарегистрировали свой поход в МЧС. Предполагается, что группа заблудилась из-за тумана и недостаточного знания местности, что могло привести к отклонению от несложного 1300-метрового маршрута. Гиды, Валерий и Анастасия, вероятно, свернули не туда.

Гид Анастасия. Фото © SHOT

Гид Анастасия. Фото © SHOT

Гид Валерий. Фото © SHOT

Гид Валерий. Фото © SHOT

В настоящее время поисковые работы на Сахалине временно прекращены до наступления утра из-за ночного времени. Сегодня была обследована территория в радиусе более 7 километров, но низкая облачность и густой туман затрудняют действия спасателей.
Появились новые детали о группе пропавших на Курилах туристов
Появились новые детали о группе пропавших на Курилах туристов

Напомним, что на острове Итуруп в Сахалинской области местные власти сообщили о начале поисков туристов возле вулкана Баранского. Десять человек из группы не выходили на связь. Для проведения поисковой операции привлекли спасателей, полицию и представителей районной администрации, при этом глава округа лично контролирует ход работ.

BannerImage

Обложка © SHOT

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Только на Life
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar