Появились новые детали о группе пропавших на Сахалине туристов
SHOT: Поход потерянных 10 туристов на Сахалине не был зарегистрирован в МЧС
Обложка © Telegram / Константин Истомин|Курильский муниципальный округ
На Сахалине 10 туристов заблудились во время спуска с вулкана Баранского. Выяснилось, что их поход, стоимостью по 120 тысяч рублей с человека, даже не был зарегистрирован в МЧС. Об этом сообщил SHOT.
Организацией похода занимался турклуб «Гора». В программу входили купание в горячих источниках и восхождение на вулкан, рассчитанное на 11 дней. Инцидент произошёл на седьмой день, во время спуска — туристы не вернулись вовремя к машине, которая должна была их забрать.
В группе находились девять девушек и два гида — Валерий Федосов с супругой. На сайте гида указано, что он провёл сотни походов, включая более двадцати восхождений на Эльбрус. Туркомпания отказалась объяснить, почему поход не был зарегистрирован в МЧС. По последним данным, одна из туристок получила травму и была найдена в лагере, её эвакуируют спасатели. Поиски остальных осложняются густым туманом. В операции планируется задействовать вертолёт при благоприятных погодных условиях.
Напомним, что на острове Итуруп в Сахалинской области местные власти сообщили о начале поисков туристов возле вулкана Баранского. Десять человек из группы не выходили на связь. Для проведения поисковой операции привлекли спасателей, полицию и представителей районной администрации, при этом глава округа лично контролирует ход работ.