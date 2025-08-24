Появились новые детали о группе пропавших на Сахалине туристов

На Сахалине 10 туристов заблудились во время спуска с вулкана Баранского. Выяснилось, что их поход, стоимостью по 120 тысяч рублей с человека, даже не был зарегистрирован в МЧС. Об этом сообщил SHOT.

Организацией похода занимался турклуб «Гора». В программу входили купание в горячих источниках и восхождение на вулкан, рассчитанное на 11 дней. Инцидент произошёл на седьмой день, во время спуска — туристы не вернулись вовремя к машине, которая должна была их забрать.

В группе находились девять девушек и два гида — Валерий Федосов с супругой. На сайте гида указано, что он провёл сотни походов, включая более двадцати восхождений на Эльбрус. Туркомпания отказалась объяснить, почему поход не был зарегистрирован в МЧС. По последним данным, одна из туристок получила травму и была найдена в лагере, её эвакуируют спасатели. Поиски остальных осложняются густым туманом. В операции планируется задействовать вертолёт при благоприятных погодных условиях.