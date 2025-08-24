У берегов Камчатки произошли два новых землетрясения магнитудой 5,5

У восточного побережья Камчатки зафиксирована серия мощных сейсмических событий, увеличившая количество подземных толчков высокой магнитуды. Как сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН на своём медиа-ресурсе, сейсмологи зарегистрировали два новых землетрясения магнитудой 5,5.

«Время UTC: 24 августа 2025 3.10 (6.10 мск). Координаты: 51.9004 северной широты, 160.8468 восточной долготы. Магнитуда: 5,5», — приводит данные геофизическая служба.

Ранее в том же регионе было зарегистрировано аналогичное по силе землетрясение с магнитудой 5,5. По данным учёных, эпицентры обоих сейсмических событий располагались в акватории Тихого океана на расстоянии 200 и 212 километров от Петропавловска-Камчатского соответственно, при этом очаги землетрясений залегали на значительной глубине — 41,8 и 45,7 километра.

Таким образом, общее количество мощных подземных толчков магнитудой свыше 5,0 в этом районе достигло четырёх за последние сутки. Специалисты констатируют продолжение повышенной сейсмической активности у восточного побережья Камчатского полуострова и ведут постоянный мониторинг геофизической обстановки.