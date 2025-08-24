У берегов Камчатки произошли два новых землетрясения магнитудой 5,5
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kokhanchikov
У восточного побережья Камчатки зафиксирована серия мощных сейсмических событий, увеличившая количество подземных толчков высокой магнитуды. Как сообщает Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН на своём медиа-ресурсе, сейсмологи зарегистрировали два новых землетрясения магнитудой 5,5.
«Время UTC: 24 августа 2025 3.10 (6.10 мск). Координаты: 51.9004 северной широты, 160.8468 восточной долготы. Магнитуда: 5,5», — приводит данные геофизическая служба.
Ранее в том же регионе было зарегистрировано аналогичное по силе землетрясение с магнитудой 5,5. По данным учёных, эпицентры обоих сейсмических событий располагались в акватории Тихого океана на расстоянии 200 и 212 километров от Петропавловска-Камчатского соответственно, при этом очаги землетрясений залегали на значительной глубине — 41,8 и 45,7 километра.
Таким образом, общее количество мощных подземных толчков магнитудой свыше 5,0 в этом районе достигло четырёх за последние сутки. Специалисты констатируют продолжение повышенной сейсмической активности у восточного побережья Камчатского полуострова и ведут постоянный мониторинг геофизической обстановки.
Ранее сейсмологи зафиксировали на Камчатке 20 повторных подземных толчков. Их магнитуда колебалась в пределах от 3,5 до 4,6. Региональное управление МЧС сообщило о сохраняющейся возможности сильного, внезапного извержения Ключевского вулкана, при котором пепел может подниматься на высоту до 12 километров.