Второе за сутки землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у Камчатки

У побережья Камчатки вновь было зарегистрировано землетрясение. Магнитуда толчка составила 5,0. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Согласно данным, землетрясение произошло в 02:04 UTC (05:04 мск). Координаты эпицентра — 51,7625 северной широты и 158,7123 восточной долготы. Эпицентр находился в 145 километрах от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана. Глубина очага достигала 46,1 километра.