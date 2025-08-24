Мессенджер MAX
24 августа, 02:48

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья Камчатки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Tretyakov

Сейсмологические службы зафиксировали землетрясение силой 5,6 у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщили специалисты Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.

По данным ведомства, подземный толчок произошёл 23 августа 2025 года в 21:29:29 по UTC (00:29 воскресенья по московскому времени). Эпицентр находился на расстоянии 197 километров от Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана. Очаг сейсмической активности залегал на глубине 49,6 километра.

Ранее сейсмологи выяснили, что за сутки на Камчатке произошло 20 афтершоков. Магнитуда варьировалась от 3,5 до 4,6. В региональном управлении МЧС предупредили о сохраняющейся вероятности пароксизмального извержения Ключевского вулкана, при котором высота пепловых выбросов может достигать 12 километров.

