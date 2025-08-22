Российские учёные в Антарктиде получили сообщение о надвигающемся цунами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Matsibura
Российские исследователи на антарктической станции Беллинсгаузен были предупреждены о возможном цунами из-за мощного землетрясения в Южном океане. По данным пресс-службы Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), реальной опасности для станции не возникло.
«Так как эпицентр располагался в океане, станция получила автоматическое оповещение о потенциальной опасности возникновения цунами. Однако благодаря особенностям географического положения самой станции, реальной угрозы жизни полярников и инфраструктуре не возникло», — указано в публикации.
Сотрудники станции, как сообщили в институте, почти не ощутили колебаний и продолжили свою научную работу без изменений.
Напомним, утром 22 августа в проливе Дрейка, расположенном между Южной Америкой и Антарктидой, было зафиксировано землетрясение силой 7,5 балла. Очаг сейсмической активности находился примерно в 270 км от российской станции Беллинсгаузен на глубине около 10 км.