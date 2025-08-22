Мессенджер MAX
22 августа, 03:04

Сильное землетрясение магнитудой 7,5 произошло в проливе Дрейка

В проливе Дрейка зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 7,5. Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, толчки зарегистрировали в Атлантическом океане.

По информации центра, эпицентр находился на расстоянии 957 км к юго-востоку от чилийского города Пунта-Аренас, где проживают 117 тысяч человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 11 километров. Объявлена угроза цунами.

Пролив Дрейка соединяет южные части Атлантического и Тихого океанов. Город Пунта-Аренас находится на полуострове Брансуик в чилийской провинции, расположенной на берегу Магелланова пролива.

Ранее Life.ru рассказывал о землетрясении магнитудой 5,1 у восточного побережья Камчатки. Оно случилось в акватории Тихого океана, в 214 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / samoila ionut

