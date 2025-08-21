Мессенджер MAX
21 августа, 18:29

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1

Обложка © gsras.ru

У восточного побережья Камчатки сотрудники местного филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН зарегистрировали землетрясение. Оно произошло в акватории Тихого океана, в 214 километрах от Петропавловска-Камчатского.

«Толчки зарегистрировали в 17:16 UTC (20:16 мск). Глубина составила 29,6 километра, магнитуда — 5,1», — указано в сообщении.

Режим ЧС ввели на Камчатке после сдвига полуострова на 2 метра из-за землетрясений
Ранее, 16 августа, также фиксировали землетрясение у побережья Камчатки с магнитудой 5,3. Эпицентр тогда находился в 469 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского на глубине 28,6 километра.

