У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1

У восточного побережья Камчатки сотрудники местного филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН зарегистрировали землетрясение. Оно произошло в акватории Тихого океана, в 214 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Режим ЧС ввели на Камчатке после сдвига полуострова на 2 метра из-за землетрясений

Ранее, 16 августа, также фиксировали землетрясение у побережья Камчатки с магнитудой 5,3. Эпицентр тогда находился в 469 километрах к юго-западу от Петропавловска-Камчатского на глубине 28,6 километра.